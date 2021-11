민주당 "尹, 중앙지검장 승진 뒤 김건희 급여 증가…뇌물성 후원인지 조사해야"

[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당 선거대책위원회 현안대응 테스크포스(TF)는 윤석열 국민의힘 대선후보가 과거 서울중앙지검장으로 임명된 뒤 부인 김건희씨의 급여가 많이 늘어난 점을 지적하며, 수사를 촉구했다.

민주당은 28일 윤 후보가 과거 검찰총장 인사청문회 당시 제출한 서면질의 답변을 인용해 ‘코바나컨텐츠’에서 김씨의 급여가 수년간 2800만원 수준이었는데, 윤 후보가 중앙지검장에 오른 뒤 상여금 5000만원을 받았고, 이듬해에는 연봉이 5200만원, 상여금 2억4400만원을 받았다고 소개했다.

이와 관련해 TF는 "(급여 인상에는) 배우자 윤 당시 중앙지검장을 의식한 기업들의 ‘뇌물성 후원’에 대한 배당이 아닌지 의문을 제기할 수밖에 없다"며 "배우자 윤석열 중앙지검장을 의식한 기업들의 ‘뇌물성 후원’에 대한 배당이 아닌지 의문을 제기할 수밖에 없다"고 주장했다.

