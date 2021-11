코로나19 신규확진 3928명…위중증 647명·사망자 56명(상보)

[아시아경제 박소연 기자] '단계적 일상회복' 이후 코로나19 확산세가 거세지면서 4000명에 육박하는 신규 확진자가 발생했다.

중앙방역대책본부는 28일 0시 기준으로 신규 확진자가 3928명 늘어 누적 확진자가 44만896명이라고 밝혔다. 위중증 환자는 647명, 사망자는 56명으로 모두 역대 최다 기록이다.

신규 확진자 수는 전날(4068명)보다는 140명 줄었고, 지난주 토요일 확진자(발표일 기준 일요일인 21일) 3120명과 비교하면 808명 많다. 일요일 발표 기준 최다 확진자 기록이기도 하다.

국내 신규 확진자는 지난 24일(4115명) 처음 4000명을 돌파한 이후 닷새 연속으로 3900명∼4000명대를 유지하고 있다.

코로나19로 사망한 환자는 56명이다. 코로나19 유행 이후 처음으로 50명대 사망자가 발생한 전날(52명)보다 4명이 더 늘어 최다 수치를 기록했다.

누적 사망자 수는 3548명으로 국내 누적 치명률은 0.80%다.

위중증 환자는 647명으로 전날보다 13명 많아졌다. 위중증 환자 수는 닷새 연속 600명대를 기록 중이다.

위중증 환자는 지난 23일 549명으로 최다를 기록한 이후 24일 586명, 25일 612명, 26일 617명, 27일 634명, 이날 647명으로 증가해 엿새 연속 최다로 조사됐다.

