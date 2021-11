두산중공업, 1조5000억원 유상증자…"신성장 사업 투자"(종합)

[아시아경제 정현진 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 23,050 전일대비 250 등락률 -1.07% 거래량 5,667,763 전일가 23,300 2021.11.26 15:30 장마감 관련기사 두산중공업, 1.5조 규모 주주배정 유상증자지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생 외국인, 3주 연속 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 담아 close 이 26일 1조5000억원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다고 밝혔다.

두산중공업은 이날 이사회를 열어 이같이 결정했다고 공시했다. 신주 발행 예정가는 1만8100원이고 신주 8287만2900주를 발행한다. 구주 1주당 신주 0.127주를 발행한다. 이번 유상증자는 주주배정 후 일반공모 방식으로 진행되며 실권주가 발생할 경우 주관 증권사가 전량을 인수한다.

두산중공업은 유상증자로 확보하는 자금을 신성장 사업을 위해 적극 투자할 계획이라고 설명했다. 전 세계 에너지 패러다임이 친환경 발전기술을 중심으로 빠르게 재편되고 있는 상황에서 글로벌 경쟁사들도 시장 확보를 위해 투자 확대에 나서고 있다는 점을 감안해 내린 결정이다.

두산중공업은 "수소터빈, 해상풍력, 소형모듈원전(SMR) 등 친환경 사업포트폴리오에 대한 투자를 적시에 진행해 시장을 선점할 계획"이라면서 "시장 성장에 따른 수주 확대를 추진하고 새로운 도약의 전기를 마련하고자 한다"고 밝혔다.

이를 위해 두산중공업은 2026년까지 수소터빈 분야 약 3000억원, 해상풍력 분야 약 2000억원을 비롯해, SMR와 청정 수소의 생산·공급, 연료전지, 수력, 태양광 등 친환경 에너지 분야에 다각적인 투자 계획을 세운 상태다. 이와 함께 3D 프린팅, 디지털, 자원 재순환 등 신규 사업도 사업화의 속도를 높여 나갈 예정이다.

두산중공업은 "이번 유상증자를 통해 글로벌 친환경 에너지 기업으로의 도약을 견인할 미래 사업에 대한 투자 자금을 확보하고 재무구조도 개선해 지속가능한 성장 기반을 마련할 것"이라고 강조했다.

