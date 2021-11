[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 27일 서울시청 광장에서 열리는 ‘2021년 대한민국 성탄트리 점등식’에 참석한다.

오 시장은 일반시민 대표, 주요 인사 등 25명과 성탄트리의 불을 밝히고 축하의 인사를 전한다.

서울광장에 설치된 성탄트리는 높이 16m, 폭 6m 규모로 이날부터 내년 1월 3일까지 사랑과 희망의 불빛을 선사해 코로나로 지친 시민들을 위로할 예정이다.

