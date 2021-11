한국블록체인협회, 오는 30일 트래블 룰 세미나 개최

김병욱 더불어민주당 의원과 공동으로 주최

[아시아경제 공병선 기자] 한국블록체인협회는 오는 30일 오전 10시 여의도 전경련회관에서 ‘가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 국제자금세탁방지기구(FATF) 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안’을 주제로 세미나를 개최한다고 26일 밝혔다.

김병욱 더불어민주당 의원과 공동으로 주최하는 이번 세미나에선 최근 FATF 개정 방향과 국내외 트래블 룰 동향을 면밀히 분석하고 트래블 룰 구현 및 표준안 마련의 필요성에 대해 논의할 예정이다. 트래블 룰이란 가상자산사업자가 거래인의 실명 정보 등을 수집토록 하는 FATF의 규정을 의미한다.

정지열 한국자금세탁방지전문가협회 회장은 이번 세미나에서 ‘최근 FATF 개정 방향 분석 및 국내외 트래블 룰 제도 시행의 효과와 의미’에 대해 기조연설을 진행하기로 했다. 이어 김기배 카이스트 한국4차산업혁명정책센터 책임연구원과 김소영 센터장도 발표를 이어갈 계획이다.

이후 토론에선 전중훤 한국블록체인협회 글로벌 트래블 룰 표준화 태스크포스(TF) 단장이 좌장을 맡는다. 아울러 이정하 TF 부단장, 이경근 서울과학종합대학원 교수, 이길성 금융감독원 자금세탁방지실 실장, 전은주 금융정보분석원 기획협력팀장, 방준호 주식회사 빗썸코리아 부사장, 이철이 포블게이트 대표 등이 참여자로 나선다.

김병욱 의원은 “한국블록체인협회가 국내 최초로 자금세탁방지 관련 국내외 전문가, 업계와 협력해 트래블 룰 표준화를 위한 연구 보고서를 발표하고 세미나를 통해 공유하는 것에 감사하다”며 “국회 정무위원회 간사로서 블록체인 산업과 가상화폐 시장의 건강한 발전을 위해 협회와 지속적으로 협력하고 현장 목소리에 귀 기울이겠다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr