KB국민은행도 예적금 금리 최고 0.4%p 인상

하나, 우리에 이어 국민은행도 0.4%포인트 인상

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행이 한국은행 기준금리 인상에 따라 국민수퍼정기예금 등 정기예금 및 시장성예금 17종 및 KB두근두근여행적금 등 적립식예금 26종의 금리를 오는 29일부터 최고 0.40%포인트 인상한다.

26일 KB국민은행에 따르면 비대면 전용상품인 KB반려행복적금의 경우 3년만기 기준 최고금리가 연 3.10%로 변경되며, KB더블모아 예금은 1년 기준 최고 연 1.80%로 변경된다.

특히 KB국민은행은 코로나 극복의지를 담아 소상공인 관련 우대 상품인 KB가맹점우대적금 및 사업자우대적금의 금리를 최고 0.40%포인트 인상한다. 이에 따라 3년 만기 KB가맹점우대적금의 경우 최고금리가 종전 연 2.10%에서 연 2.50%로, 사업자우대적금은 종전 연 2.45%에서 연 2.85%로 올라간다. 또한 ESG 특화 상품인 KB그린웨이브1.5℃ 정기예금의 금리도 0.30%포인트 인상해 1년 기준 최고 연 1.7%로 적용된다.

KB국민은행 관계자는 “한국은행 기준금리 인상 및 시장금리 상승분을 반영해 수신금리 인상을 결정했다”며, “소상공인 및 ESG 관련 상품의 우대금리 폭을 상대적으로 높여 ‘세상을 바꾸는 금융’ 실천에 앞장서겠다”고 밝혔다.

앞서 기준금리 0.25%포인트 추가 인상을 반영해 우리은행과 하나은행도 예적금 금리를 최고 0.40%포인트 인상한다고 밝혔다.

하나은행은 이날부터 주거래 하나 월복리 적금 등 적립식예금 5종에 대한 금리를 0.25~0.40%포인트 인상한다. 아울러 29일부터는 도전 365적금 등 적립식예금 7종과 369정기예금 등 정기예금 6종에 대한 금리도 0.25%포인트 인상한다.



우리은행도 이날부터 예적금 금리를 최고 0.40%포인트 인상한다. 19개 정기예금과 28개 적금 상품의 금리가 모두 오른다. 판매 중인 대부분의 예적금 상품은 0.20~0.40%포인트, 입출식 상품도 0.10~0.15%포인트 금리가 오른다.

신한, 농협 등 다른 시중은행들도 예적금 금리 인상을 준비 중이다.

금융당국이 은행권의 벌어진 예대금리차를 예의주시하고 있는 것이 은행권의 예상보다 높은 수신금리 인상폭 결정에 영향을 준 것으로 풀이된다. 정은보 금융감독원장은 지난 23일 기자들에게 은행권의 여수신상품 금리 결정에 개입은 하지는 않겠지만 벌어진 예대금리차를 예의주시하며 그 원인에 대해 살펴보고 있다고 밝힌 바 있다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr