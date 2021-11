[아시아경제 강나훔 기자] LG헬로비전이 25일 이사회를 열고 2022년 임원 인사를 단행했다.

이번 인사에서 강명신 커뮤니티사업그룹장이 전무로 승진했고, 최재욱 컨슈머사업그룹 DBM담당이 상무로 승진했다.

성과 창출과 미래 성장 주도 역량이 종합적으로 고려했다는 게 사측의 설명이다. 특히 강 그룹장은 LG헬로비전 최초의 여성 전무가 됐다. 미디어 전문성을 기반으로 콘텐츠 역량을 제고하고, 지역사업 성장을 주도했다는 평가를 받는다.

◇전무 승진

△ 강명신 커뮤니티사업그룹장

◇상무 승진

△ 최재욱 컨슈머사업그룹 DBM담당

