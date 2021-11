이재명, 한일관계 "과거사-미래문제 분리 대응, 투트랙 접근"

강제 징용문제 "서로 객관적 상황 다름 인정하고 日 진정성 있는 사과 먼저해야"

"내가 대일 강경 태도라는 것은 오해"

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 한일관계에 대해 "과거사 문제, 독도를 둘러싼 영토문제 등과 국가와 국가의 관계, 국민의 관계에서 중요한 사회경제 문제를 분리해서, 할 수 있는 일을 해 나가는 '투트랙'으로 접근하는 게 좋겠다"고 말했다.

25일 이 후보는 서울 중구 프레스센터에서 열린 외신기자클럽 초청 토론회에서 '한일관계에서의 실용외교'에 대해 질문한 일본 교도통신 기자의 질문에 이같이 답했다.

이 후보는 "침략에 따른 한반도 피해는 과거 문제다. 이것을 사과할거냐 말거냐, 배상할거냐 말거냐 과거문제와 미래 문제를 분리해서 대응해야 한다"며 "영토는 영토대로, 정치는 정치대로 분리해서 경제적 교류와 협력 문제 역시 분리한다는 입장을 잘 관철해주면 충분히 쌍방 합의할 수 있는, 동의할 수 있는 길을 찾을 수 있다고 생각한다"고 강조했다.

강제 징용문제에 대해선 "서로 상대국가의 현실적인 문제를 인정할 필요 있다"며 일본의 진지한 사과가 먼저라는 입장을 피력했다.

그는 "(양 국가의)가장 중요한 차이는 한국에선 입법·사법·행정이 헌법상 명확하게 분리되어 있어서 행정영역이 사법영역에 절대 관여할 수 없고 관여하면 범죄행위로 처벌받게 된다. 그러나 일본은 행정과 사법이 완전히 분리된 건 아니어서 행정적 요구에 따라서 사법적 결정과 집행이 바뀔 수 있는 나라로 서로 사법판결과 집행이 좀 다르다"고 짚었다.

이어 "그런 전제 위에서 가해 기업과 피해 민간인 사이에 이미 이뤄진 판결을 집행 하지 말자는 것은 불가능하기 때문에 그 전제에서 문제 해결점을 찾아야 한다"고 말했다.

이 후보는 "한국 피해자들의 주된 입장은 돈을 받는 것은 다음이고, 진정으로 인정하고 사과하는 것이 우선이기 때문에 어떤 대안을 만들지는 이 자리에서 말하긴 어렵지만, 다만 서로 객관적 상황이 다름을 인정하고 그 위에서 진지하게 사과하면 마지막 남은 배상 문제는 충분히 현실적인 방안을 얼마든지 찾아낼 수 있다고 본다"고 덧붙였다.

또한 "한 번 잘못했다고 얘기하면 되지 뭘 반복적으로 사과하느냐는 집단도 있겠지만 잘못은 인정하고 그에 대해 합당한 보상을 하는 게 앞으로 더 나은 관계를 위해서 바람직하다"면서 "전후 독일이 유럽국가들에 취했던 태도를 일본은 배울 필요가 있다"고도 했다.

이 후보는 "내가 강경 발언을 한다든지, 대일(日) 강경 태도를 취한다는 것은 한 측면을 본 오해"라면서 "개인적으로는 일본 국민들을 사랑하고 그분들의 검소함과 성실함, 예의바름에 대해 매우 존중한다. 일본과 한국, 일본 국민과 한국 국민 간 관계는 당연히 좋아져야 한다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr