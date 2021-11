국토부 "전국 11개 항만 모두 정상 운영 중"

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 25일 화물연대 파업과 관련 전국 11개 항만이 모두 정상 운영되고 있다고 밝혔다.

국토부에 따르면 이날 항만의 컨테이너 보관능력 대비 실제 보관된 컨테이너의 비율인 항만별 컨테이너 장치율은 73%(잠정)로 집계됐다. 반·출입량은 4.8만TEU(잠정)로 평시와 유사한 것으로 나타났다.

경찰 추정 결과, 각 지부별 집회에는 총 5080명이 참여한 것으로 집계됐다. 이날 오후에는 전북(군산·익산·부안) 지역에서 550여명, 제주항에서 60여명이 집회에 참여했다.

집회 참여인원은 화물연대 조합원(2만2000명 추정)의 약 23% 수준으로, 집회 과정에서 경찰과의 충돌 등 특이상황은 없었다고 국토부는 설명했다.

이날 국토부는 부산신항, 울산항, 평택항 및 의왕 시멘트 유통기지 등 차량 출입방해 동향이 있는 지역에는 즉시 경찰 투입 협조를 요청했다.

또 4개 업체로부터 긴급수송 요청을 접수해 화물차 배정을 지원 중이다.

국토부는 "주요 화주·운송업체들의 사전 운송조치가 이뤄졌다"면서 "현재까지는 대규모 국가적 물류 피해가 없을 것으로 전망된다"고 밝혔다. 이어 "안전운임제와 관련해서는 화주·차주·운수사와 협의를 이어갈 예정"이라고 덧붙였다.

