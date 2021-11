[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 25일 정부대전청사에서 아세안 10개국 특허청장과 화상회의를 가졌다고 밝혔다. 한국-아세안 특허청장회의는 올해로 4회째 열리고 있다. 이날 회의에선 지식재산제도 개선 등 아세안 지식재산 역량 강화 방안이 중점 논의됐다. 또 각국 청장은 한국과 아세안 기업 간 특허기술 이전 및 활용을 활성화하는데 상호 협력하는 데 뜻을 모았다. 김 청장이 화상회의를 진행하고 있다. 특허청 제공

