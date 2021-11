[아시아경제 김진호 기자] 정부서울청사에 위치한 금융위원회에서 코로나19 확진자가 발생해 전 직원이 진단검사를 받는다.

25일 금융권에 따르면 전날 코로나19 검사를 받은 금융위 직원 중 2명이 이날 확진 통보를 받았다. 이들은 앞서 23일 검사에서 확진 판정을 받은 금융위 직원의 접촉자다.

추가로 확진 판정을 받은 직원 가운데 1명은 지난 23일 서울 시내 한 호텔에서 열린 금융위 주최 '금융정보분석원 설립 20주년' 행사에 참석한 것으로 확인됐다. 이에 행정안전부 정부청사관리본부는 확산을 차단하기 위해 금융위 전 직원에게 진단검사를 권고한 것으로 전해졌다.

한편 금융위는 이날 오전 출입기자단에 보낸 문자를 통해 "방역당국으로부터 역학조사가 진행 중"이라고 설명했다.

