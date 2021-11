[아시아경제 유현석 기자] 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 4,515 전일대비 35 등락률 +0.78% 거래량 290,977 전일가 4,480 2021.11.24 15:30 장마감 관련기사 휴먼엔, 26억원 규모 해상고철 납품 계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일휴먼엔, 김하수 대표이사 체제로 변경 close 은 태민철강과 27억원 규모의 국내 해상고철 납품 계약을 체결했다고 24일 공시했다. 최근 매출액의 42.55%에 해당하는 금액이다. 기간은 오는 12월8일까지다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr