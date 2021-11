이재명 "당직자 거취, 내가 요구하진 않아…필요한 부분부터 개편할 것"(종합)

"선대위 구성, 당직 인선문제는 당 대표와 협의할 것"

인재 영입에도 적극…국민들이 원하는 '변화'와 '혁신'에 부합하는지 중점적으로 볼 것

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 24일 민주당의 주요 정무직 당직자들이 선거대책위원회 쇄신을 위해 일괄 사퇴하기로 결정한 것과 관련해 "제가 요구하지는 않았다"면서도 "대선 승리를 위해 모든 것을 내려놔주신 용단에 감사하게 생각한다"고 말했다.

이날 이 후보는 여의도 중앙당사에서 기자단 일문일답을 통해 "(주요 당직자들의 거취 문제)그런 움직임이 있다는 이야기는 얼핏 들었지만, 이렇게 결단해주실 줄은 사실 잘 몰랐다"면서 이같이 말했다. 향후 선대위 개편에 따른 인선은 당대표와 협의해 결정할 방침이다.

이 후보는 "국민들과 당원들의 '변화'와 '혁신'에 대한 기대를 충족할 수 있도록 선대위 구성과 당직 인선문제는 당 대표와 협의해 잘 정리하도록 하겠다"고 전했다.

그는 "당헌당규상 선대위 인선은 후보와 당이 협의해서 당대표가 하기로 되어있기 때문에 후속 인선문제도 제가 당대표께 의견을 드리고 당대표가 결정하게 될 것"이라고 설명했다. 또한 "당직 문제는 공식적으로는 선대위와 법률상 직접적 관계가 없기는 하지만, 선대위와 무관하다고 할 수도 없는 것이기 때문에 이는 당대표에게 의견을 드리고 협의해 정리하겠다"고 덧붙였다.

다만, 내년도 예산심사가 진행 중인 점을 고려해 합리적인 선에서 개편안을 조율해나갈 것으로 보인다.

이 후보는 정책위의장과 수석부의장 교체가 예산 심사에 문제가 되지 않냐는 질문에 "사표가 처리된 것이 아니고, 사의를 표명한 상태이기 때문에 실제로 어떤 분이 교체가 될지 유임될지의 문제는 당대표가 권한을 갖고 있어서 정기국회 내 업무 처리 문제 등을 고려해 정리할 것"이라고 답했다.

그러면서 "선대위 직위는 모든 것을 저한테 위임한다고 한 상태여서, 필요한 부분부터 필요한만큼 개편해 나갈 생각"이라고 했다. 이어 "어느 순간에 한꺼번에 다 종결될 건 아니고, 순차적으로 급한 것부터 처리해 나갈 생각"이라고 말했다. 또한 "당직 역시 당무에 혼란을 주거나 선거에 악영향을 미치지 않는 방향으로, 좋은 방향으로 영향이 미칠 수 있도록 하는 게 필요하겠다고 생각한다"고 덧붙였다.

이 후보는 선대위 인선 과정에서 인재영입에도 적극 나서겠다는 입장을 보였다.

이 후보는 "선대위에 언제나 중요한 과제는 외연확장을 위한 외부인사 영입인데, 이게 매우 중요하다"면서 "가능하면 우리 당 내에서, 또 인재를 찾아 배치하는 일도 해야하고 외부인사도 추천받고 있다. 국민들께서도 추천을 해주시면 좋겠다"고 말했다. 특히 인선에 있어서는 국민들이 원하는 변화와 혁신에 부합하는 부분을 중점적으로 고려하겠다는 방침이다. 그는 "국민들의 기대와 열망을 끌어안을 수 있는 분들이 필요하다고 생각한다"고 강조했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr