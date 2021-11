뒷심 떨어진 증시…코스피 3000선 놓고 공방

"코스피 3000 공방 당분간 지속"

[아시아경제 지연진 기자] 코스피 지수가 24일 장 중 3000선을 놓고 공방을 벌이고 있다. 3000을 웃돌며 출발한 지수는 외국인이 나흘연속 매수에 나섰지만, 기관의 매도 물량이 쏟아지면서 장 중 3000 아래로 떨어지기도 했다.

코스피는 이날 오전 10시6분 기준 전일대비 2.76포인트(0.09%) 오른 3000.09로 거래되고 있다. 이날 코스피는 0.3% 상승한 3006.34으로 개장해 외국인과 개인의 동반 매수세로 장초반 상승폭을 확대하며 연말 랠리 기대감이 확산됐지만, 갈수록 뒷심이 떨어지는 모습이다.

외국인이 1948억원 상당을 순매수하며 나흘 연속 매수세를 이어갔다. 개인은 931억원 어치 순매수한 반면, 기관은 2857억원 상당을 순매도하고 있다.

장 초반 상승세를 보였던 시가총액 상위종목 대부분이 하락세로 전환했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,100 전일대비 200 등락률 -0.27% 거래량 7,055,921 전일가 75,300 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정텍사스 "삼성전자 반도체공장 유치" 공식발표…세금감면 1조원대코스피, 3000 회복 출발…연말 랠리 시작됐나 close 는 보합세를 보이고 있고, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,500 전일대비 500 등락률 +0.42% 거래량 2,218,004 전일가 119,000 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000 회복 출발…연말 랠리 시작됐나매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close 도 장 초반 1%대 상승에서 -0.42%를 기록 중이다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,000 전일대비 3,000 등락률 -1.40% 거래량 362,415 전일가 215,000 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close (-0.93%)와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 730,000 전일대비 7,000 등락률 -0.95% 거래량 59,260 전일가 737,000 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000 회복 출발…연말 랠리 시작됐나삼성SDI, KAIST·한양대와도 인재양성과정 협약…차세대 인력 확보 '총력'매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close (-0.81%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,200 전일대비 500 등락률 -0.60% 거래량 629,045 전일가 83,700 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close (-0.48%)를 나타냈다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 855,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,207 전일가 855,000 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close (0.35%)와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 753,000 전일대비 13,000 등락률 +1.76% 거래량 90,222 전일가 740,000 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피LG 대표이사에 권봉석 유력…'구광모號 쇄신' 닻올린다 close (0.68%)은 오름세다.

같은 시간 코스닥은 전일대비 2.47포인트(0.24%) 하락한 1101.25를 기록 중이다. 코스닥도 이날 상승 출발했지만, 개장 1시간여만에 하락 전환했다. 개인이 343억원, 기관이 110억원 순매수 중인 반면, 외국인은 430억원 가량 순매도하고 있다.

다만, 코로나19 확진자가 처음으로 4000명을 넘어섰다는 소식이 전해지면 바이오주 중심으로 강세를 보이고 있다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 85,200 전일대비 600 등락률 +0.71% 거래량 332,918 전일가 84,600 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 고승범 "셀트리온 감리 진행 중…추후 논의할 것"매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close (+1.77%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 121,900 전일대비 700 등락률 +0.58% 거래량 84,263 전일가 121,200 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 고승범 "셀트리온 감리 진행 중…추후 논의할 것"매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close (+1.32%)이 오름세고, 코스닥 시총 12위인 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 63,000 전일대비 7,500 등락률 +13.51% 거래량 3,753,376 전일가 55,500 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]코로나 확진 첫 4000명 돌파…씨젠 10%대 급등 1년간의 K-바이오 성과 결산한다"매출 1900% 증가한 기업도"…작년 벤처천억기업 활약상 보니 close 이 이날 12.07% 상승률을 기록 중이다.

반면 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 180,700 전일대비 18,000 등락률 -9.06% 거래량 2,279,622 전일가 198,700 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 3000 회복 출발…연말 랠리 시작됐나[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close 가 6% 넘게 하락 중이고, 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 123,300 전일대비 4,600 등락률 -3.60% 거래량 328,697 전일가 127,900 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close (-2.97%)와 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 92,900 전일대비 3,500 등락률 -3.63% 거래량 1,271,064 전일가 96,400 2021.11.24 10:55 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close (-2.90%) 등 게임주도 내림세다.

정용택 IBK투자증권 연구원은 "주식양도세 부과를 위한 대주주 분류가 연말에 이뤄지면서 경계감이 있는데다, 코스피300 이상에서 매수한 개인들이 매도가 많이 나오고 있다"며 "미국 연방준비제도의 매파적 발언으로 미국시장이 하락했지만, 오늘 국내 증시는 선방을 하고있다. 다만 코스피 3000 공방은 특별한 계기가 없는 한 당분간 계속될 것"이라고 전망했다.

일각에선 미국 블랙프라이데이 등 소비 효과로 연말 랠리를 점치기도 했다. 한지영 키움증권 연구원은 "연말 랠리가 발생하는 배경은 매년 마다 저마다 다른 증시 주변 환경에서 기인한 측면이 있지만, 미국의 소비시즌 기대감이 공통분모로 작용한 영향이 크다"며 "이번 (미국의) 소비 시즌은 미국 증시뿐만 아니라 한국 증시에도 우호적인 분위기를 조성할 것으로 판단한다"고 전했다. 이어 "한동안 주가가 눌려 있다가 최근 들어 모멘텀이 형성되고 있는 IT업종을 중심으로 한 대형주들의 비중 확대전략이 적절하다"고 덧붙였다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr