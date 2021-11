부천시, 심야택시 늘린다…24일부터 개인택시 일시적 부제 해제

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시가 24일부터 내년 1월 3일까지 개인택시 4부제를 심야시간대인 오후 9시부터 익일 새벽 4시까지 해제한다.

시는 이달 초 위드 코로나(단계적 일상회복)가 시작되면서 음식점 영업시간과 사적 모임 인원제한 완화에 따라 발생하는 심야택시 승차난을 해소하기 위해 개인택시 부제를 한시적으로 해제하기로 했다.

현재 부천지역 개인택시는 3일 영업하면 4일째가 되는 날 쉬는 방식인 4부제로 운행되고 있다.

그동안 명절, 수능 당일 등에 한시적으로 부제를 해제해 운행한 바 있으나 이번처럼 위드 코로나에 맞춰 연말연시를 앞두고 일시적으로 부제를 해제, 택시 공급량을 늘린 것은 처음이다.

부천지역 개인택시는 2486대로, 이번 결정을 통해 택시이용이 급증하는 연말연시 밤시간대에 택시공급이 원활하게 이뤄져 승차난 해소에 도움이 될 것으로 보인다.

택시업계 관계자는 "그동안 코로나19 영향으로 야간에 승객이 없었는데 이달부터 회복세가 느껴지고 있다"며 "부제해제로 인해 시민의 택시 승차가 훨씬 수월해질 것으로 기대한다"고 빍혔다.

