강민진 "남경이 문제 저지르면 논란 없고, 유독 여경만 혐오"

"남경과 여경 보는 다른 잣대, 불공정이자 성차별"

[아시아경제 강주희 기자] 강민진 청년정의당 대표가 인천 흉기난동 사건 당시 경찰의 부실대응 논란과 관련해 "남성 경찰이 문제를 저질렀을 때는 논란이 발생하지 않지만, 여성 경찰의 경우엔 무용론이 퍼지며 '여경 혐오'가 확산한다"고 지적했다.

강 대표는 22일 페이스북에 '대한민국에는 여성 경찰이 필요하다'는 제목에 글을 올려 이같이 주장했다.

강 대표는 "경찰이 지녀야 할 자질은 단지 '제압 능력'만이 아니다. 수사는 머리로 한다"라며 "피해자와 가해자, 참고인 등 조사를 할 때는 대인 능력이 필요하다. 특히 성폭력이나 가정폭력 피해자들은 여성 경찰에게 조사받고 싶다고 요청하는 경우가 많다"고 지적했다.

이어 "남성 경찰이 문제를 저질렀을 때는 '남경 논란'이 발생하지 않지만, 유독 여성 경찰이 문제를 일으키면 여경 전체에 대한 무용론이 퍼지며 '여경 혐오'가 확산하곤 한다"라며 "남경과 여경을 보는 다른 잣대, 이것은 불공정이자 성차별"이라고 주장했다.

그는 "대다수의 경찰 공무원들이 국민의 안전을 지키기 위해 최선을 다하고 있지만, 간혹 몇몇 부적절한 사례가 발생하기도 한다. 인천 남동구에서 벌어진 경찰의 현장 이탈 사건 역시 그러하다"라며 "경찰의 과잉진압 사건이 문제가 되기도 하고, 국민을 지켜야 할 경찰이 오히려 성범죄를 저지른 사태가 드러난 적도 있다. 그러나 대다수의 경찰은 사명감을 갖고 오늘도 맡은 바 임무를 다한다. 여성 경찰들도 그렇다"고 강조했다.

그러면서 "경찰 공무도 결국 사람 간의 문제를 다루는 일이다. 남성으로만 이루어진 경찰보다는, 여성이 함께 있는 경찰이 그런 일을 더 잘 할 수 있다"라며 "2023년부터 성별 구분 없는 경찰 통합채용이 시작되는데, 그동안 경찰대와 간부후보생 시험에서 성별 분리 모집을 폐지했더니 여성 합격자 수가 늘었다고 한다. 앞으로 더 많은 여경을 만날 수 있지 않을까 기대한다"고 말했다.

강 대표가 언급한 인천 흉기난동 사건은 지난 15일 남동구의 한 빌라에서 발생했다. 빌라에 거주하던 40대 남성이 층간소음 문제로 갈등을 빚던 아래층 일가족에게 흉기를 휘둘렀는데, 당시 현장에 있던 여경이 구급지원 요청 등을 이유로 현장을 벗어나 경찰 대응이 부적절했다는 지적이 나왔다.

관련해서 김창룡 경찰청장은 21일 경찰의 부실 대응을 인정하고 사과했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr