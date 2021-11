[특징주]메타버스株 블랙먼데이…자이언트스텝 등 줄줄이 급락

[아시아경제 지연진 기자] 최근 급등세를 보였던 메타버스 관련주들이 22일 일제히 가파른 하락세를 보이고 있다. 내년 미국 금리인상 등 조기 긴축 조짐을 보이면서 미래 성장에 베팅한 투자자들이 차익실현에 나선 것으로 풀이된다.

자이언트스텝은 이날 오전 11시10분 기준 전거래일대비 13.81%(2만1500원) 오른 13만4200원에 거래되고 있다. 이 회사는 AI기반 리얼타임 콘텐츠 솔루션 전문업체로, 메타버스 대장주로 꼽혔다. 지난 3월 상장 이후 지난 19일까지 공모가(1만1000원)대비 14배나 뛰었고, 이달들어 127% 급등했다.

같은 시간 서울옥션도 13.98% 하락한 3만450원을 기록한 것을 비롯해 큐브엔터(-10.86%), 조이시티(-10.97%), 씨이랩(-12.52%), 데브시스터즈(-13.09%), 미투온(-10.88%) 등을 나타내고 있다. 이들 종목은 최근 최근 메타버스와 대체불가능토큰(NFT)를 결합한 블록체인 기반 게임 사업에 진출한다고 밝히면서 주가가 크게 뛰었다.

