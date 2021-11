문체부, 2022년도 '관광두레 PD' 모집

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부가 한국관광공사와 22일부터 29일까지 ‘2022년도 관광두레 PD’를 모집한다.

‘우리 지역관광의 문제를 주민 스스로, 함께 해결해 보자’는 목표로 출발한 관광두레는 지역 주민공동체가 직접 숙박, 식음, 여행, 체험 등의 분야에서 지역 고유의 특색을 지닌 관광사업체를 창업하고 운영할 수 있도록 지원하는 정책 사업이다.

관광두레 PD는 지역의 주민공동체를 발굴하고 자생력 있는 관광 분야 주민사업체로 육성하기 위해 사업계획 수립 단계부터 창업, 성장단계까지 현장에서 주민사업체를 밀착 지원하는 역할을 맡는다. 이를 위해 문체부는 최대 5년 동안 관광두레 PD에게 활동비와 역량 강화 교육을 제공한다. 발굴된 주민사업체에는 창업 교육, 상담, 시범 사업 비용, 홍보 판로 개척 등을 최대 5년간 지원하고 있다.

문체부와 관광공사는 후보자의 전문성과 지역에 대한 이해도, 지자체와의 협력 등을 중심으로 1차 서류 평가와 2차 대면 평가를 거쳐 관광두레 PD를 선발할 계획이다. 최종 선발된 관광두레 PD와 사업 지역은 2022년 1월 중 발표할 예정이다.

이번 공모의 신청 방법과 관련 서식 등 더 자세한 내용은 문체부와 한국관광공사, 관광두레 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부 관계자는 "관광두레는 지역 관광산업과 주민이 동반 성장할 수 있는 주민공동체 주도의 지역관광 활성화 사업"이라며 "단계적 일상 회복에 발맞춰 관광두레 사업이 더욱 번창하려면 주민과 주민을 이어주고 지원해 줄 수 있는 예비 관광두레 PD와 지자체의 적극적인 관심과 협조가 필요하다"고 강조했다.

