고창군, 6개 기업과 채용연계 홍보지원 사업 ‘맞손’

[고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군이 지역기업·중간지원조직(로컬잡센터)과 함께 ‘고창군 기업 채용연계 홍보지원사업’의 효율적인 추진을 위해 손을 맞잡았다.

22일 군에 따르면 이날 오후 군청 상황실에서 ‘구인난 해소를 위한 기업 채용연계 홍보지원비 지원 업무협약’을 진행했다.

협약에는 군과 지역기업 6개사(참바다, 연경전자, 국순당, 이앤지푸드, 대경스틸, 사임당푸드), 중간조직(고창군로컬JOB센터)이 참여했다.

사업은 코로나19로 인한 지역기업의 구인난을 해소하기 위해 추진됐으며 기업당 최대 300만원 한도의 홍보비를 지원해 기업들의 자율적 홍보계획에 따른 비대면 구인 홍보 채널을 활용한 구인 활동을 돕는다.

특히 우수 인력을 애타게 찾는 기업들을 지원해 고창군 일자리 연계의 새로운 방향모색으로 기업들의 구인난을 해소할 계획이다.

유기상 군수는 “일반산업단지에 기업이 유치되면 구인인력 매칭은 고창군과 기업 그리고 중간조직이 함께 울력해서 해결해야 하는 사안이다”며 “새로운 방향의 구인 홍보를 통해 인력매칭을 위한 지속적인 노력을 추진하겠다”고 말했다.

고창=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr