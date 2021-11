대한상의, 현장과 노동자 일상 담은 '생명줄'에 꽂혔다

제8회 대한상의 사진공모전 수상작 발표

대상 '생명줄' 김두환씨 작품…수상작 75점

[아시아경제 황윤주 기자] 대한상공회의솨 '상공인의 일터 그리고 삶'을 주제로 진행한 사진 공모전에서 작업현장과 노동자의 삶을 담아낸 작품이 대상을 수상했다.

대한상공회의소는 '제8회 대한상의 사진공모전'의 수상작 명단을 22일 발표했다고 밝혔다.

대상작은 김두한씨의 '생명줄'이 선정됐다. '생명줄'은 거대한 구조물 작업 현장에서 작업을 마치고 점심식사를 위해 높이 70m의 철재 다리를 건너는 노동자들의 모습을 촬영한 작품이다.

심사위원장을 맡은 사진가 김녕만(월간사진예술 고문)씨는 "롱샷으로 보여주는 압도적인 구조물의 위용과 그에 비해 아주 작은 노동자들의 모습이 인상적이고 차갑고 삭막한 철제 구조물에 대비되는 원색적인 아름다운 색감이 돋보인다"며 "대조와 대비를 통한 다양한 이야기가 담겨있는 흥미로운 사진이다"라고 평가했다.

수상자 김두환씨는 "많은 노동자들이 삶을 살아가기 위해서 하루에도 몇 번씩 위태로워 보이는 철재 다리를 건너는 모습을 보면서 문득 우리 삶도 하나의 생명선으로 연결되어 있다는 생각이 들어 기록으로 남기게 됐다"면서 "지금도 삶의 현장에서 열심히 일하고 계시는 노동자분들과 이 영광을 함께하고 싶다"고 수상소감을 밝혔다.

최우수상은 언론부문 2점, 일반부분 2점 등 총 4점이 선정됐다. 언론부문 최우수상 수상작인 ‘언제쯤 마스크를 벗을 수 있을까?’(이재문作)는 ‘광화문 광장에 일상생활의 모습이 그려진 공사 담벼락 앞으로 마스크를 착용한 시민들이 걷고 있는 사진이며, ‘국산 코로나 치료제 개발을 위한 구슬땀’(한주형作)은 세계 유명 제약사들이 백신 경쟁에 한창인 가운데, 국내 제약사에서도 백신과 치료제 개발을 위해 구슬땀을 흘리고 있는 모습을 포착했다.

일반부문 최우수상 수상작인 ’일터(장용식作)‘는 공사장 철근 구조물 꼭대기에 서서 일하는 사람의 모습이 인상적이다. '-20℃, 살갗이 아려오는 온도(정이한作)는 두 겹의 양말과 귀마개, 마스크 그리고 두꺼운 패딩까지 입어도 추위가 파고드는 작업장의 추위를 포착한 사진이다.

한편 이번 '대한상의 사진공모전'에는 사진작가, 기자, 일반인 등이 총 5700여점을 출품했고, 75점의 작품(대상작 1점, 최우수작 4점, 우수작 10점 등)이 최종 수상작으로 선정됐다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr