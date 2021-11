"함께 지켜요! 행복속도 20" 한강공원 자전거도로 이용안전성 높인다

코로나 이후 자전거 이용 급증…市 한강사업본부, 자전거 이용 안전환경 조성 5대 대책

AI기반 CCTV로 자전거 통행량·속도 분석…안전속도 넘으면 적색표시 전광판도 설치

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 한강사업본부가 코로나19 장기화로 비대면 교통수단인 자전거 이용이 연간 1500만 명 이상으로 급증하고 있는 가운데 자전거 이용자와 보행자 모두 안전한 자전거 도로를 위한 이용환경 조성을 위한 5대 대책을 시행한다고 22일 밝혔다.

5대 대책은 ▲AI 기반 CCTV 및 속도 안내 전광판 설치 ▲노면 표시 강화 ▲로고젝터 설치 ▲고원식 횡단보도 조성 ▲자전거도로 안전주행 집중 캠페인 실시다.

한강사업본부는 우선 난지·뚝섬·잠실 등 9개 한강공원 자전거도로에 AI 기반 CCTV를 설치(16대)했다. 자전거 통행량 및 속도 정보를 실시간으로 수집·분석해 자전거 사고 다발 구역의 안전 인프라를 확충하는 등 다각도로 활용한다. AI CCTV는 ‘2021 테스트베드 서울’ 실증사업의 하나로 지난 10월 설치 완료했다. 내년 4월까지 시범 운영할 계획이다.

일부 CCTV에는 속도 안내 전광판도 함께 설치(10대)해 주행 중인 자전거 속도를 실시간으로 표출한다. 안전속도(시속 20㎞) 이하면 녹색, 초과면 적색으로 자전거 속도를 표시해 안전사고를 예방한다.

시민 밀집구역 및 사고 다발 구역(10곳)에는 안전속도 시속 20㎞를 알리는 속도 제한 노면표시를 100m 간격으로 총 106개 표시해 안전속도에 관한 인식을 강화했다.

자전거도로 바닥이나 한강다리 벽면을 활용해 로고젝터 44대를 설치·운영한다. 로고젝터는 문구·그림에 빛을 투사해 이미지를 비추는 장치로 야간에 눈에 잘 띄어 시인성이 높다. 특히 해가 짧아지는 가을·겨울철 안전사고 예방에 효과가 클 전마이다. 한강사업본부는 지난 10월 사전조사를 통해 자전거 사고 발생 가능성이 높은 급경사, 급커브, 교차로 등 44개 장소를 선정, 해당 구역에 이달까지 로고젝터 설치를 완료할 계획이다.

이어 여의도·뚝섬·반포·난지한강공원 등 한강공원 내 보행자 밀집 지역 10곳에는 횡단보도를 약 10cm 높여 만드는 ‘고원식 횡단보도’를 조성하고 길을 건너는 보행자를 멀리서도 쉽게 인식할 수 있도록 집중 조명을 설치한다. 모두 이달 말까지 조성 완료할 계획이다.

교차로·횡단보도 등 사고 발생 우려가 있는 지역을 중심으로 시민 자원봉사자와 함께 하는 ‘자전거도로 안전주행 집중 캠페인’을 11월 한 달 간 실시한다. 시속 20㎞ 이하 주행 로고()가 새겨진 가방덮개를 착용해 안전속도 준수에 대한 인식을 제고한다. 교각 하부 등 한강공원 쉼터 곳곳에서『자전거 이용자 기본 안전 수칙』홍보도 진행한다. 한강공원 내 ‘자전거 이용 안전문화’가 바르게 정착될 수 있도록 다각적인 캠페인 활동을 전개할 예정이다.

황인식 서울시 한강사업본부장은 “코로나19 이후 비대면 교통수단으로 자전거 이용이 급증함에 따라 안전한 자전거도로 이용환경 조성에 총력을 기울이겠다”며 “특히 해가 짧은 겨울철이나 야간에도 시민들이 한강공원을 안전하게 이용할 수 있도록 ‘모두가 행복해지는 안전속도, 시속 20㎞ 이하 주행’에 적극 동참해 주시길 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr