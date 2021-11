속보[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 윤석열 대선 후보는 21일 김종인 전 비상대책위원장이 선대위 총괄선대위원장을 맡고 김병준 전 비대위원장과 이준석 당 대표가 상임선대위원장을 맡기로 했다"고 밝혔다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr