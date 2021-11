안철수 "여야 쌍특검 법안 논의 착수하라"… 4정당 참여하는 중재안 제안

고발사주는 민주당이, 대장동은 국민의힘이

"제안을 거부하는 정당이 범인"

[아시아경제 박준이 기자] 안철수 국민의당 대선 후보가 더불어민주당과 국민의힘에 '쌍특검 법안' 논의를 촉구하며 올해 안에 특별검사에 의한 수사 착수가 이뤄지도록 해야 한다고 주장했다. 이와 함께 고발 사주 의혹 관련은 민주당에, 대장동 의혹 관련은 국민의힘에 수사를 위임하고 원내 네 정당이 특검에 관여하는 중재안도 제시했다.

안 대표는 21일 국회에서 기자회견을 열고 "저는 오늘 민주당과 국민의힘에 조속히 쌍특검법안 논의에 착수해 줄 것을 강력히 촉구한다"며 "청와대가 깨끗하려면 여야를 불문하고 대통령 후보들이 비리 소지나 의혹이 없어야 한다. 만약 있다면 확실하게 털어야 한다"고 밝혔다.

그는 "안타깝게도 기득권 정당의 두 후보는 각각 '대장동 비리 게이트 몸통'과 '고발 사주 배후'라는 의혹에 갇혀 있다. 이를 수사하는 검찰과 공직자범죄수사처의 수사는 국민으로부터 배척에 가까운 불신을 받고 있다"며 "이런 상황에서 상식을 가진 국민이라면 과연 수사 결과가 나온다고 해도 이를 믿을 수 있겠나"라고 반문했다.

그러면서 이재명 더불어민주당 대선 후보가 대장동 특검을 수용하겠다고 밝힌 것과 윤석열 국민의힘 대선 후보가 고발 사주 문제를 포함한 쌍특검 수용 의사를 밝힌 것을 언급하며 "국회는 즉시 두 개의 특검법 논의를 시작하여 늦어도 연말 전에는 특검에 의한 수사 착수가 빠르게 이뤄지도록 해야 한다"고 주장했다.

이어 여야 각 당에 중재안을 제안했다. 안 후보는 "특검법이 빠르게 통과되는 길은 상대 당의 주장을 가감 없이 서로 수용하는 것"이라며 "고발 사주 관련 특검법 제정과 특별검사 추천은 민주당에 위임하고, 대장동 게이트 관련 특검법 제정과 특별검사 추천은 국민의힘에 위임하는 것"이라고 밝혔다.

또 사건과 무관한 정당에 특검 법안에 대한 평가를 담당하게 해 공정성을 갖춰야 한다고 주장했다. 그는 "해당 특검 법안이 합리적이고 공정한 지에 대한 평가는 비교섭단체 원내 정당인 국민의당과 정의당에 맡겨주면 된다"며 "특별검사 추천도 상호 비토권을 보장하고 비토가 있을 경우, 해당 정당이 다시 추천하는 것보다는 국민의당과 정의당에 맡기는 것도 공정성을 확보하는 좋은 방안일 것"이라고 설명했다.

그는 이날 기자회견 후 기자들과 만나 양당의 수용 가능성에 대해 "각자가 떳떳하다면 못 받을 어떤 이유도 없다"며 "오히려 이 제안을 거부하는 정당이 범인이라고 생각한다"고 답했다.

또 양당이 협조하지 않을 경우 "(정의당과 국민의당) 원내 두 정당이 다시 한번 촉구하고 필요하다면 기득권 양당의 대선 후보를 찾아가서 설득하는 작업을 할 수도 있다고 생각한다"고 설명했다.

