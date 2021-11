김부겸-정의선 내일 회동…청년고용 4만명 이상 약속할 듯

[아시아경제 유제훈 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 22일 김부겸 국무총리와 만나 4만명 이상의 청년일자리 창출 및 고용을 약속할 것으로 알려졌다.

21일 재계에 따르면 김 총리와 정 회장은 정부의 '청년희망 ON 프로젝트'의 일환으로 오는 22일 경기 고양 현대모터스튜디오에서 회동, 청년일자리 확대방안과 미래 모빌리티를 주제로 논의한다.

김 총리가 이번 프로젝트를 통해 재계 총수를 만나는 것은 KT, 삼성, LG, SK, 포스코에 이어 이번이 여섯째다. 정 회장은 이 자리에서 재계 최대인 4만개 이상의 청년 일자리를 약속할 것으로 알려졌다.

앞서 이재용 삼성전자 부회장은 3만개, 구광모 LG그룹 회장은 3년간 3만9000개, 최태원 SK그룹 회장은 2만7000개, 최정우 포스코그룹 회장은 2만5000개의 일자리를 창출하겠다고 밝힌 바 있다. KT 역시 향후 3년간 1만2000명을 신규 채용키로 했다.

