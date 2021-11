중기부, '2021 로컬크리에이터 페스타' 개최

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 이달 24일부터 27일까지 온·오프라인을 통해 '2021년 로컬크리에이터 페스타'를 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 올해 선정된 '지역가치 창업가'의 우수성과를 공유하기 위해 마련됐다. 앞서 중기부는 올해 지역의 자연적·문화적 특성 등을 소재로 사업 가치를 창출하는 '지역가치 창업가(로컬크리에이터)' 250개팀을 선정했다. 지역가치 창업가의 교류와 아이디어 융합을 위해 올해 신설한 협업지원에는 18개 과제를 선정했다.

중기부는 수도권, 영남권, 충청권 등 6개 권역에서 토크콘서트, 강연, 체험 프로그램 등의 행사를 진행한다. 또한 우수 창업기업인으로 꼽힌 '올해의 로컬크리에이터' 6개팀에 현판을 수여한다.

노용석 중기부 창업진흥정책관은 "지역가치 창업가는 지역경제의 선순환을 이끄는 혁신주체"라며 "앞으로도 지역가치 창업가를 발굴·육성해 지역 기반의 혁신 창업 생태계를 조성할 계획"이라고 말했다.

