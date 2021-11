21일 오전 6시부터 오후 9시까지 서울에서 미세먼지 비상저감조치가 시행된다.

서울시는 이 같이 밝히며 가급적 외출을 자제하고 필요하면 보건용 마스크를 착용하는 등 건강 관리에 유의해야 한다고 20일 설명했다.

미세먼지 비상저감조치는 미세먼지 농도가 일정 수준을 초과하는 상황이 이어질 것으로 예보될 때 발령된다.

이 기간 대기오염물질 배출사업장 운영시간 단축·조정, 노후 건설기계 사용 제한 등이 시행된다.

다만 21일은 휴일인 만큼 배출가스 5등급 차량 운행은 제한하지 않는다. 코로나19 대응을 위해 행정·공공기관 주차장 폐쇄도 시행하지 않는다.

