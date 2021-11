흑인 학생 4명, 아시아계 학생 머리채 잡고 욕설…美 열차서 인종차별 논란

[아시아경제 황수미 기자] 미국 지하철 안에서 흑인 학생 4명이 아시아계 학생들을 폭행해 인종차별 논란이 일고 있다.

지난 18일(현지 시각) 폭스뉴스 등에 따르면 전날 미국 필라델피아의 한 지하철에서 아프리카계 미국 학생 4명이 아시아계 남학생 3명과 여학생 1명에게 가중 폭행과 인종차별적 위협을 한 혐의로 기소됐다.

또 이들 중 한 명은 피해 학생의 에어팟을 빼앗으려 시도한 정황이 추가돼 절도 혐의도 함께 받는다.

SNS 등을 통해 공개된 영상에 따르면 가해 학생들은 당시 열차 안에 앉아있던 아시아계 남학생 3명 중 한 명에게 주먹을 날리고 욕설을 퍼부었다.

또 폭행을 말리려고 시도한 아시아계 여학생을 향해 삿대질하며 폭언했다. 이후 갑자기 여학생의 머리를 가격하고, 그가 착용하고 있던 마스크를 벗기기도 했다.

이어 여학생을 열차 출입문 쪽으로 밀어붙이고 그의 머리채를 잡고, 주먹으로 때리거나 발로 밟는 등 폭행을 가했다. 이들 중 한 명은 자신이 신고 있던 신발을 벗어들고 여학생의 얼굴을 때리기도 했다.

이후 피해 학생들은 병원으로 이송됐고 다행히 큰 상처는 입지 않았다고 한다.

이 사건은 피해 여학생이 순찰 중이던 경찰에게 폭행 사실을 신고하면서 알려졌다.

펜실베이니아주 남동부 교통 당국(SEPTA) 네스텔 경찰대장은 "도발에 의한 공격이 아니라 인종차별적 공격"이라고 했다. 그러면서 "피해 여학생이 나서서 이들을 말렸고 이후 피해 여학생이 표적이 됐다. 그는 정말 영웅적이고 용감했다"고 말했다.

한편 경찰 조사 결과 가해자들이 13세에서 16세로 파악되면서 청소년들 사이에서 벌어질 수 있는 증오 범죄에 대한 우려가 커지고 있다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr