[아시아경제 임춘한 기자] 경부고속도로 하행선에서 다중 추돌사고가 발생해 10명이 부상을 입었다.

19일 경찰과 소방 당국 등에 따르면 이날 오후 12시 54분께 경북 칠곡군 경부고속도로 하행선 156㎞ 지점에서 아반떼 승용차가 중앙분리대를 들이받았다. 사고 난 승용차 후방에서 뒤따르던 차량 3대가 잇달아 삼중 추돌했다.

이 사고로 10명이 부상을 입었으나 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 보인다. 부상자 중 7명은 119구급차량을 이용해 병원으로 이송됐고 3명은 자기 차로 병원에 갔다.

경찰은 편도 4차선 도로 가운데 1, 2차선을 통제하고 3, 4차선에서 차량을 통행시켰다.

경찰은 사고 차량 운전자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다.

