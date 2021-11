이상동 광주시체육회장 당선인 자격 상실…원고 승소

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 이상동 광주광역시체육회장이 당선인 자격을 상실했다.

광주지법 제11민사부(재판장 전일호)는 19일 전갑수·이강근 후보가 광주시체육회를 상대로 낸 당선 무효 확인 소송에서 원고 승소 판결을 내렸다.

전 후보 등 2명은 지난 5월 13일 체육회장 보궐선거가 '선거운동 및 선거인명부 확정 등 선거절차에서 중대한 하자가 존재한다'며 당선 무효 확인 소송을 제기했다.

당시 체육회장 선거에서 이 후보가 총 274표(선거인 282명) 중에 132표를 득표해 제2대 회장으로 당선됐다.

전 후보는 110표를, 이 후보는 32표를 얻었다.

이들은 선거관리규정상 최소 300명 이상의 선거인으로 선거인명부가 작성돼야 하지만 282명으로 확정됐다는 등 여러 이유로 선거의 공정성이 훼손됐다고 주장했다.

이들은 "득표 차가 22표에 불과한 점에 비춰 볼때 위와 같은 하자가 선거의 결과에 영향을 미쳤기 때문에 당선은 무효"라는 취지로 말한 것으로 알려졌다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr