[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 대학수학능력시험 이후 음주·흡연·폭력 등으로 각종 사고가 발생하지 않도록 청소년 유해환경 지도단속 및 계도 캠페인을 실시했다고 19일 밝혔다.

이번 합동 지도단속은 경찰서, 교육청, 청소년 지도위원, 청소년 상담복지센터 및 관계자 10여명이 청소년 유해업소, 학교 주변, 공원 등 청소년들이 쉽게 접근할 수 있는 지역을 대상으로 순찰 활동을 했다.

청소년 유해환경 근절 특별 지도단속을 해 수능 이후 해이해지기 쉬운 청소년들에게 건전한 사회 분위기를 조성해 탈선을 예방하기 위해 실시했다.

전덕규 노인아동여성과장은 “주기적인 지도단속 및 캠페인으로 청소년 탈선과 범죄를 예방하여 청소년이 건전하게 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

