경북 영주시, ‘우수 농축특산물’ 목동 현대백화점에 선보인다

이달 19~24일까지 특판기획전 개최

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 영주시가 19일부터 24일까지 서울 현대백화점 목동점 U-PLEX에서 특판기획전을 연다.

코로나19로 인한 판매 부진으로 어려움을 겪는 농가를 지원하고 수도권 지역의 소비자에게 영주의 농축특산물의 우수성을 알리기 위해 기획했다.

영주 사과, 풍기인삼, 한우, 도라지, 차(茶), 된장, 벌꿀, 부각 등 총 10개 업체에서 엄선된 우수작물로 지역 농업인이 직접 생산해 가공한 상품을 출품한다.

행사장에는 해당 품목의 농업인 단체가 함께해 방문객에게 상품의 효능이나 섭취 방법 등 상세한 설명을 곁들였다.

동시에 시에서 운영하는 온라인 쇼핑몰인 ‘영주장날’을 알리고 이듬해 열릴 ‘2022 영주 세계 풍기인삼엑스포’의 홍보가 이뤄졌다.

이번 행사에서 5만원 이상의 상품을 구매한 고객에게는 영주사과의 모양을 본뜬 장바구니와 영주 우수농산물 꾸러미를 증정한다.

시는 이 밖에도 지역 농특산물의 소비 촉진과 유통망 확보를 위해 다양한 유통 지원정책을 마련하고 판촉·홍보 행사를 시행하고 있다.

온라인 쇼핑몰 ‘영주장날’은 연중 수시로 할인이나 증정 행사를 열어 다른 지역 소비자와 영주의 농특산물을 잇는 가교역할을 한다.

장욱현 시장은 “우리 시의 우수한 농축특산물을 대도시 소비자에게 소개해 지역 농민에게 도움이 되는 소비가 이뤄지길 바란다”라며 “지역 생산물의 뛰어남과 내년에 열릴 엑스포를 널리 알릴 계기가 될 것”이라 말했다.

