경기도, 20일 온라인 독도콘서트 연다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 온라인 독도 콘서트를 개최한다.

경기도는 20일 오후 2시 수원 경기도평생교육진흥원 디지털스페이스(평생교육 콘텐츠 제작 스튜디오)에서 '독도 역사 왜곡에 대한 우리의 대처방안'을 주제로 사전 초청된 학교 밖 청소년 등 100여명이 경기도 평생학습포털 지식(GSEEK)을 통해 온라인 참여방식으로 독도콘서트를 진행한다고 19일 밝혔다.

행사 강연자로는 이다지 한국사 강사가 나와 '우리가 독도를 지켜야 하는 진짜 이유'를 주제로 강의한다. 이어 민경선 경기도의원(경기도의회 독도사랑 국토사랑회 회장), 정태호 개그맨, 주현정 유튜버 등이 실시간 채팅을 통해 참여 청소년들과 자유롭게 독도에 대해 의견을 나눈다. 또 독도를 주제로 한 퀴즈 대회인 '독도 골든벨'도 열린다.

이날 행사는 경기도 지식 유튜브 채널(경기도지식GSEEK)에서 누구나 시청할 수 있다.

도는 일본이 2008년 중학 학습지도요령 해설서 개정을 시작으로 학교 교육을 통해 '독도는 일본 땅'이라는 주입식교육을 단계적으로 완성해 나가자 지난해 '경기도 독도교육 지원에 관한 조례'를 제정했다.

조례에 따라 올해 처음 독도콘서트를 개최하게 됐다.

도는 아울러 도민의 올바른 역사 인식 확립을 위해 내년부터 다양한 독도 교육 사업을 추진할 예정이다.

도 관계자는 "우리나라에서 가장 먼저 해가 뜨는 섬, 독도는 명백한 우리 땅"이며 "미래세대인 우리 청소년이 많은 관심을 갖고 해결의 실마리를 찾을 수 있도록 경기도가 함께 하겠다"고 강조했다.

