SKC, 9000억 들여 폴란드 동박 공장 건설

연산 5만t 규모…2024년 생산 목표

[아시아경제 황윤주 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 181,500 전일대비 12,000 등락률 +7.08% 거래량 803,063 전일가 169,500 2021.11.18 16:30 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…카겜 사고 삼전 팔고방한 美 상원의원 만난 최태원 회장, 배터리·수소 등 협력 논의[클릭 e종목] “SKC, 글라스 기판·음극재 사업으로 성장 모색” close 가 유럽 동박 생산 거점으로 폴란드를 낙점했다.

와 SKC의 동박 제조 투자사 SK넥실리스는 18일(현지시간) 폴란드 스탈로바볼라시 제슈프기술공대에서 폴란드 당국과 인근 E-모빌리티 산업단지에 동박 공장을 건설하는 내용의 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

동박은 구리를 고도의 공정 기술로 얇게 만든 막으로, 2차 전지용 음극재에 쓰이는 핵심 소재다. SKC는 지난 5월부터 2차 전지 제조사가 많은 유럽 지역에 동박 생산시설을 짓기 위해 폴란드 정부와 투자 조건 등을 협의해왔다.

는 이곳에 9000여억원을 투자해 연산 5만t 규모의 동박 생산시설을 건설할 계획이다. 내년 상반기에 착공해 이르면 2024년 상업 생산을 시작하는 것이 목표다.

E-모빌리티 산업단지는 지난 8월 폴란드 정부가 특별법안으로 지정한 미래 산업단지다. 주요 글로벌 2차전지 제조사 공장과 5~8시간 거리에 있어 고객 접근성이 뛰어난데다 각종 세제 및 행정절차 간소화 혜택도 누릴 수 있다고 회사 측은 설명했다.

는 유럽 공장에 혁신적인 기술을 적용한 생산공정을 도입할 계획이며, 유럽 내 생산 규모도 총 10만t으로 늘리는 방안을 검토할 예정이다.

는 미국에도 5만t 규모의 투자를 추진한다. 전북 정읍 5.2만t, 말레이시아 5만t, 유럽 10만t을 더해 2025년까지 생산능력을 25만t으로 확대해 세계 1위 동박 제조사로서의 위치를 굳건히 한다는 목표다.

관계자는 "증가하는 동박 수요에 대응하기 위해 국내 공장 상업 가동 일정을 앞당기고 해외 증설을 빠르게 추진 중"이라며 "고객사가 많은 유럽 지역의 생산거점에 세계 최고 기술력을 집약한 생산시설을 건설할 계획"이라고 말했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr