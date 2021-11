우리금융 본입찰 흥행, 호반건설·하림·두나무 등 도전장

22일 낙찰자 선정 발표 예정

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융지주의 잔여지분 매각이 '흥행'에 성공했다. 호반건설과 하림, 우리사주조합은 물론 기존 주주사인 한국투자금융 등도 참여한 것으로 확인됐다. 다만 예비입찰 당시 참여했던 IT 공룡 KT는 인수의사를 접은 것으로 알려졌다.

18일 금융위원회 산하 공적자금관리위원회(공자위)가 실시한 우리금융지주 지분 매각 본입찰에 예비입찰 당시 참여했던 기업 18곳 중 절반 가량이 참여했다. 호반건설과 하림, 한국투자금융지주, 두나무, 유진PE, 우리사주조합, ST인터네셔널 등이 입찰제안서를 냈다.

금융위와 예금보험공사는 입찰자에 대한 면밀한 평가를 거쳐 오는 22일 낙찰자를 공개한다.

지분매각은 2019년 발표한 ‘우리금융 잔여지분 매각 로드맵’에 따른 금융위원회 산하 공적자금관리위원회(공자위)의 후속조치다. 경쟁입찰 방식으로 예보 보유 지분(15.13%) 중 10%를 매각하며 최소 입찰 물량은 1%다.

시장에서는 최소 3곳 이상의 신규 주주가 참여할 것으로 내다본다. 3곳에서 4곳의 투자자가 각각 4%, 4%, 2% 아니면 4%, 4%, 1%, 1%씩 지분을 나눠 매입하는 방식이다. 현행 법상 비금융주력자는 금융사 지분을 4%까지만 보유할 수 있기 때문이다. 4%를 넘기면 금융당국의 깐깐한 대주주 적격심사를 통과해야만 한다.

우리금융 잔여지분 매각에 많은 기업이 관심을 보이고 나선 것을 두고 시장에서는 인센티브로 제공되는 ‘사외이사 추천권’을 주목한 결과라고 분석한다. 4% 이상 지분을 신규로 취득한 투자자에게 우리금융 사외이사 추천권이 부여되기 때문이다. 금융권 관계자는 "우리금융의 경우 타 금융지주에 비해 사외이사 인원이 적어 메리트가 상당한 것으로 알려졌다"며 "지분 투자를 통해 시중은행을 소유할 수 있는 기회다 보니 많은 기업들이 참여한 것으로 본다"고 말했다.

코로나19로 직격탄을 맞은 금융업의 향후 성장성이 크고 우리금융이 올해 역대 최대 실적을 기록하며 향후 배당을 지속적으로 확대할 것이라는 점도 투자자 입장에서 매력으로 작용한 것으로 분석된다.

한편 우리금융지주는 현재 예보 외에 국민연금보험공단이 9.8%, 우리사주조합이 8.75%, IMM PE가 5.62% 등의 지분을 보유 중이다. 계획대로 이번 잔여지분 매각 절차가 마무리되면 예보는 최대주주 지위를 잃게 되고, 우리금융은 완전민영화의 길로 접어들게 된다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr