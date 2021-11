[아시아경제 구은모 기자] 한국거래소는 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 200 등락률 +0.65% 거래량 475,281 전일가 30,600 2021.11.18 16:30 장마감 관련기사 KT, '갤럭시 워치4' 구매하면 '갤럭시 버즈2' 할인[클릭 e종목] "KT, 연초까지 4만원 돌파 전망"[클릭 e종목]통신주, 내년에 계단식 상승합니다…비중 확대 close 를 공시불이행을 이유로 불성실공시법인 지정 여부를 결정할 예정이라고 18일 공시를 통해 밝혔다. KT는 지난 4일 발생한 횡령·배임 혐의 사실을 17일 지연공시했다.

앞서 서울중앙지방검찰청 경제범죄형사부는 지난 4일 구현모 KT 대표이사 등 임원 10명을 정치자금법 위반 및 업무상횡령 혐의로 약식기소하고, 전 대관 담당 부서장 맹모씨 등 4명을 같은 혐의로 불구속기소 했다. 다만 황창규 전 KT 회장에 대해서는 이들과 공모 사실을 인정하기 어렵다고 보고 무혐의 처분했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr