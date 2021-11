[아시아경제 김형민 기자] 유흥업소 여종업원을 성폭행한 의혹을 받은 가수 김건모씨가 검찰로부터 무혐의 처분을 받았다.

서울중앙지검 여성아동범죄조사부(부장검사 김원호)는 18일 김씨에 대해 검찰시민위원회의 의결을 거쳐 불기소 처분했다.

김씨는 2016년 8월 서울 강남구 논현동의 한 주점에서 전직 유흥업소 직원 A씨를 성폭행했다는 의혹을 받았다. 이 의혹은 유튜브채널 '가로세로연구소'의 방송을 통해 불거졌다. A씨는 2019년 12월 김씨를 고소했고 김씨도 A씨를 무고죄로 맞고소했다. 사건을 수사한 서울 강남경찰서는 김씨를 기소 의견으로 김씨를 검찰로 송치했다.

