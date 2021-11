현대차·기아, 유럽시장 전기차 판매량 10만대 돌파

차량용 반도체 수급난 속 판매 확대로 점유율 10.8%…석 달 연속 두 자리 수

현대자동차·기아가 유럽시장에서 석 달 연속 두자리 수의 점유율을 나타냈다. 아울러 누적 전기차 판매량은 최초로 10만대를 돌파했다.

18일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 현대차·기아는 지난 10월 전년 동기 대비 6.7% 늘어난 8만6438대를 판매했다. 이에 따른 유럽시장 점유율은 전년 대비 3.6%포인트 증가한 10.8%로 지난 8월(10.1%)과 9월(11.1%)에 이어 석 달 연속 두 자리 수의 점유율을 보였다.

현대차의 경우 11.0% 늘어난 4만3629대를 판매했다. 차종별론 투싼이 1만2819로 전체 판매량을 견인한 가운데, 코나(8149대), i20(5251대), i10(4279대) 등이 그 뒤를 이었다. 기아는 2.6% 증가한 4만2809대를 판매했다. 차종별론 씨드가 1만2675대로 가장 많이 판매됐고 니로(7872대), 스포티지(6465대) 등이 뒤를 이었다.

한편 지난달 유럽시장 전기차 판매량은 전년 대비 23.1% 증가한 1만4319대였다. 1~10월 누적 판매량은 10만4883대로 처음으로 10만대를 돌파했다. 누적 판매량은 차종별론 니로(3만8930대)가 선두를 달린 가운데 코나(3만6849대), 아이오닉 5(1만2219대), 아이오닉 일렉트릭(7569대), 쏘울 EV(6885), EV6(2431대) 순으로 집계됐다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr