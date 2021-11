우상호 “열린민주와 합당, 대선 이후 의미 없어…올해 안 마무리”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당과 열린민주당 합당 협상에서 민주당 측 대표를 맡은 우상호 의원은 합당 시기에 대해 “대선 이후는 큰 의미가 없다. 가능한 올해 안 모든 절차를 마무리하는 것이 바람직하다”고 말했다.

우 의원은 이날 오후 국회에서 기자간담회를 열고 “민주당과 열린민주당은 사실 정책노선과 이념에 있어 큰 차이가 없는 정당”이라며 “지난 총선 때 불가피한 사정으로 다른 당을 만들어서 선거에 임했지만 작은 차이를 극복해 더 큰 민주당으로 통합하는 일이 대선승리를 위해 필요하다”고 말했다.

그는 “양당이 통합되면 지지층 통합이 이뤄지기 때문에 시너지 효과가 작지 않다고 본다”며 “여러 언론에서 분석하듯 지금 이재명 대선 후보 지지율이 답보 상태에 있다. 민주당도 함께 할 세력과 연대하고 구도를 넓히기 위한 노력을 해야 하는 단계”라고 설명했다.

협상에 대해서는 “주 목표는 중도층으로의 외연확장”이라며 “지지자 통합은 빠르면 빠를수록 좋다. 지지자 통합과 중도 외연 확장은 다른 문제가 아니다. 지지층 통합이 선결돼야 외연 확장의 기반이 마련된다”고 했다.

