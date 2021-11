“SNS를 보니 나만 뒤처지는 기분이 들어요” “친구들과 같이 있어도 외로움이 사라지지 않아요” 세상에 외로운 이유는 많다. 비단 코로나19 때문만이 아니다. 특별한 상황, 이유가 아니어도 인간은 늘 외로움과 사투를 벌인다. 저자는 그럴 때 잘 대처할 29가지 방법을 소개한다. 외로움이 찾아왔을 때 모른 체하거나 부정하지 않고, 있는 그대로를 인정하고 일상을 사유하는 긍정적인 방법을 공유한다. 대단한 방법은 아닐지 모른다. 나에게 주기적으로 선물을 주거나, 좋아하는 음식을 먹거나, 행복하다고 말해보거나 하는 소소한 행동이다. 하지만 저자는 그런 방법으로도 외로움에 동요하는 마음과 잘 지낼 수 있다고 말한다. (고야마 아키노리/피카)

