서울 오후 6시까지 992명 코로나19 확진...동시간대 역대 두번째

[아시아경제 박지환 기자] 서울에서 17일 오후 6시까지 코로나19 신규 확진자 수가 992명 발생했다.

같은 시간대 잠정 집계치로 16일 996명에 이어 역대 두번째 기록이다. 동시간대로 비교해 전날보다 4명이 적고 1주일 전(10일) 675명보다도 317명이나 많다. 이날 확진자는 해외유입이 5명, 나머지는 국내 발생이다.

서울의 하루 확진자 수는 9월24일 1221명에서 지난달 18일 298명까지 내려갔다가 이달 2일 1004명으로 급증했다. 이후 600∼1000명대를 오르내리다가 13∼15일 주말 검사자 수가 줄어든 영향으로 1000명 아래로 내려왔다. 하지만 16일부터는 주말 효과가 사그라지면서 다시 확진자가 폭증세다.

주요 집단감염 사례를 보면 송파구 가락시장에서는 확진자 13명이 추가돼 누적 확진자가 61명으로 늘었다. 강동구 중앙보훈병원에서도 6명이 추가돼 누적 155명으로 증가했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr