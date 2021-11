윤석열, 김종인·이준석과 선대위 인선 '막판 조율'… 내일 최종 담판할 듯

17일 이준석과 만남 불발… 김종인과 회동

이준석 "이견 없는 상태, 1차 구성 다 돼"

[아시아경제 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 선거대책위원회 구성을 마무리하기 위해 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장, 이준석 당대표와 막판 의견 조율에 들어갔다. 윤 후보는 17일 김 전 위원장과 만나 논의한 후 18일 이 대표를 만날 계획인 것으로 전해졌다.

이 대표는 17일 국민의힘 당사에 방문한 뒤 기자들과 만나 "윤 후보와 (오늘) 만나기로 했는데 만남이 불발됐다"며 "후보가 아무래도 일정이 시시각각 변하다 보니 전화 상으로 다 얘기했다"고 밝혔다.

이어 "자세한 내용은 선대위 구성에 대해 김 전 위원장과 논의된 내용 전달 받았고 거의 대부분 동의했다"며 "이견 없는 상태"라고 했다.

이 대표는 선대위 인선에 대해서 "내용 상 봤을 때는 다른 당에 비견하면 1차 구성 수준까지 다 된 게 아닌가 그런 생각을 하고 있다"며, 발표 시점에 대해서는 "후보가 최종적으로 판단해야겠지만 오늘 딱히 얘기 나눈 바 없다"고 말했다.

이날 만남이 불발된 이유에 대해선 "제가 지역 일정을 하러 가는 길에 윤 후보 연락이 와서 오늘 김 전 위원장 만나 뵐 거라는 취지의 말을 했고, 그래서 그 뒤에 올라오시면 얘기하자고 했다"고 설명했다. 다만 그는 이날 약속이 취소된 이후에도 당사에 방문한 이유에 대해서는 밝히지 않았다.

윤 후보는 이날 오후 서울 여의도 모처에서 당 소속 의원들과 오찬 회동을 가진 후 비공개 일정으로 김 전 위원장을 만날 계획인 것으로 전해졌다.

윤 후보는 이르면 이날 저녁 또는 18일 이 대표를 만나 최종 인선 구성안을 확정 지을 것으로 보인다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr