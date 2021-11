광주대, 청소년어울림마당 최우수·우수상 수상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 청소년상담·평생교육학과 소모임 위드(WITH)가 '2021년 광주광역시 청소년어울림마당·동아리 우수사례 공모'에서 기획단 부문 최우수상(여성가족부장관상)과 어울림마당 부문 우수상(한국청소년활동진흥원 이사장상)을 받았다고 17일 밝혔다.

여성가족부와 한국청소년활동진흥원이 주최한 이번 공모에서 강윤미(2년) 등 11명의 학생은 용봉청소년문화의집과 화정청소년문의집 등에서 운영하는 동아리 활동에 청소년들과 참여해 다양한 우수사례를 발표했다.

정민 청소년상담·평생교육학과장은 "이번 수상을 통해 학생들이 전공역량을 바탕으로 지역과 소통하고 나눔을 실천하는 인재로 성장하는 계기가 됐다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr