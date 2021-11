[아시아경제 박지환 기자] 17일 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 111,600 전일대비 2,900 등락률 +2.67% 거래량 3,037,729 전일가 108,700 2021.11.17 10:46 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락기관 홀로 순매도…코스피 장 초반 하락 전환코스피, 3000선 탈환 또 실패...이틀째 2990선 마감 close 주가가 강세다. 전날에 이어 이날 역시 장중 신고가 기록을 새로 썼다.

이날 한국거래소에 따르면 카카오게임즈는 오전 10시22분 기준 전 거래일 대비 3400원(3.13%) 오른 11만2100원에 거래되고 있다. 주가는 장중 11만6000원을 터치하며 전날에 이어 이틀 연속 신고가를 경신했다.

카카오게임즈 주가 강세는 히트작 '오딘: 발할라 라이징' 개발사인 라이온하트스튜디오 지분 취득, 대체불가능토큰(NFT) 사업 계획 발표 등이 영향을 준 것으로 보인다.

김동희 메리츠증권 연구원은 "라이온하트스튜디오의 지배적 주주로 올라서며 글로벌 게임사로 도약이 임박했다"며 "내년에는 게임 포트폴리오 다각화와 함께 NFT 플랫폼 출시를 통해 '비욘드(beyond) 게임사'로 성장이 가능하다"고 말했다.

