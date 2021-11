성신양회, EMP 차폐 고성능 콘크리트 개발

산업부산물 활용 친환경 소재 콘크리트, 민간시설 방호기준 뛰어넘는 차폐 성능

[아시아경제 김종화 기자] 전자기펄스(EMP)를 차단할 수 있는 방호기능을 갖춘 콘크리트가 국내 시멘트 회사에 의해 개발됐다.

시멘트 제조업체 성신양회는 산업부산물을 활용해 EMP를 차단할 수 있는 콘크리트의 개발 및 시제품 생산에 성공했다고 17일 밝혔다.

EMP 차폐 콘크리트는 보통시멘트에 철이나 구리 같은 금속성분이 포함된 슬래그 골재를 혼합, EMP 차폐기능을 가진 특수콘크리트를 만든다. EMP 차폐 콘크리트는 산업부산물을 재활용한 친환경적 건설자재이며, 차폐 구조물 구축시 콘크리트 외 별도의 차폐시설이 필요하지 않아 공사기간 단축과 비용절감이 가능하다.

기존의 일반 철근콘크리트의 차폐 성능은 10~20㏈(전자파 단위) 이하로 EMP 차폐기능이 없는 반면, 성신양회가 개발한 EMP 차폐 콘크리트는 벽체 두께 100㎜에서 40dB 이상, 200㎜에서 55㏈이상, 300㎜에서 70㏈의 이상의 차폐 성능을 확보했다.

국가중요기반시설 및 군사시설물은 전쟁이나 테러와 같은 유사시 각종 위협에 의한 피해를 막기 위해 EMP 방호능력이 부여돼 있다. 그러나 방호능력을 갖춘 민간 시설물은 극히 일부분이다. 차폐 시공을 위해서는 콘크리트 구조물 내부에 별도 차폐시설을 추가로 갖춰야 하는 시공적 어려움과 비용 상승 등을 감안해야 했다.

성신양회는 새로 개발된 EMP 차폐 콘크리트 기술은 군사시설뿐 아니라 민간 분야에도 사용될 것으로 전망하고 있다. 특히 국가통신망, 방송국, 철도관제 및 발전소, 금융네트워크 등의 정보통신 기반시설이나 생명유지에 필수적인 전자기기가 많은 대형 병원 등을 각종 EMP 공격에서 보호할 수 있다. 미국, 유럽 등이 주도하는 EMP 차폐 기술의 국산화로 보안기술의 수입 대체 및 기술 수출효과도 기대할 수 있다.

윤철현 성신양회 기술연구소장은 "국민의 안전과 국가의 자산을 보호하는 매우 효과적인 기술이다. EMP 차폐 기술의 간소화로 추후 많은 수요가 있을 것으로 예상된다"면서 "EMP 차폐 기술 적용대상 정보통신기반시설과 군사방호시설은 모두 600여개 정도며, 단위 구조물 기준으로는 1만개 정도의 구조물에 EMP 차폐 기능이 필요하다"고 분석했다.

