완주군의회 윤수봉 의원 “혁신도시 공공기관 유치에 선도적 역할을”

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군의회 윤수봉 의원은 혁신도시 시즌2 공공기관 유치에 완주군이 선도적 역할을 해야 한다고 주장했다.

윤 의원은 16일 개회한 완주군의회 제264회 제2차 정례회 5분 발언을 통해 “완주 이서 등지에 들어선 전북 혁신도시는 농생명 허브와 제3의 금융 중심지라는 전북 혁신도시의 목표를 향해 13개 기관이 이전하고 당초 계획 인구의 목표치를 넘어서는 등 양적 성장을 이뤘다”고 진단했다.

이어 윤 의원은 “그럼에도 공공기관 이전에 따른 인구유발 효과는 타지역의 혁신도시보다 현저히 떨어진다는 분석도 있다”며 “양적 성과를 넘어서는 질적 향상이 필요하다”고 강조했다.

이를 위해 혁신도시의 지속적인 고용 창출과 외부 인구를 유입할 수 있도록 거점도시인 전주와의 연계를 강화하는 교통망 등 기반시설의 확대, 교육과 의료 등과 관련한 혁신도시 내 거주민의 삶의 질 확보 등이 중요함을 윤 의원은 역설했다.

특히 윤 의원은 “이제는 혁신도시 시즌2 공공기관 추가 유치를 위해 완주군이 능동적이고 선제적으로 대응해야 한다”고 주문했다.

윤 의원은 “공공기관 유치를 위해 정부와 국회, 도, 군의 모든 정치력을 모으는 것도 중요하지만, 무엇보다 부지가 필요하다”며 “완주군 이서면 내 국·공유재산 집단화 지역의 관리 주체 인 교육부, 전북대, 전라북도와 선도적 협업체제를 구축해 나갈 것”을 요청했다.

