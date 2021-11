울산교육청, 놀이자료 ‘생각 쑥쑥! 마음껏 놀자!’ 유치원 보급

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산 유아교육진흥원이 교수학습자료를 제작해 오는 22일부터 관내 전 유치원과 전국유아교육진흥원에 보급한다.

올해 보급되는 자료는 전체 교원을 대상으로 실시한 교수학습자료 활용에 대한 설문조사 결과를 반영해 개발됐다.

유아가 상상력을 키우고 창의적 사고를 발현하는 데 중점을 뒀으며 놀이자료와 함께 활용 사례와 안내 책자가 실렸다.

2019년 ‘천 가지GO! 놀GO!’와 2020년 ‘끈 가지GO! 놀GO! 상상하며 놀고!’ 자료를 통합해 놀이 활동을 확장하고 유아 중심·놀이 중심의 누리과정 방침을 반영했다.

해당 자료는 재미있는 파이프 놀이 ‘생각 쑥쑥! 마음껏 놀자!’란 이름으로 다양한 길이의 파이프와 소켓, 호스로 구성됐다.

김정자 원장은 “유아 발달에 적합한 교수학습자료를 보급하고 현장 중심 자료를 개발해 교사와 학부모 만족도가 높아질 것”이라고 말했다.

