이준석 "이재명, 진중권 '보수논객'이라 해…좀 웃기다, 위로 보내주시길"

"이의신청 본인의 권리지만 아무 근거 없이 '보수논객'으로 적시했다는 건 좀 웃겨"

[아시아경제 김소영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 최근 이재명 더불어민주당 대선 후보가 중앙선거관리위원회 인터넷선거보도심의위원회 이의신청서에 진중권 전 동양대 교수를 '보수논객'이라고 지칭한 데 대해 "하다 하다 이제 '보수논객'이 된 Jungkwon Chin 교수에게 다들 위로를 보내주시길"이라고 밝혔다.

이 대표는 16일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "진중권 교수는 보수의 이념에 근거해서 이재명 후보에 대해 비판한 것이 아니라 그냥 건전한 상식에 근거해서 비판하고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "이재명 후보가 최근에 선관위 인터넷선거보도심의위원회에 언론사 몇 개 사에 대해서 이의신청을 했다고 한다. 그 청구서에 보면 '보수논객 진중권' 씨의 말을 인용해서 기사를 쓰는 것에 대해 강한 불만을 표했다고 한다"고 운을 뗐다.

이어 "이재명 후보가 당연히 본인에 대해 신랄한 비판을 하는 진중권이라는 최근에 스마트폰을 마련해서 이제 카톡도 사용하기 시작한 가죽점퍼 입고 다니는 약간 삐딱한 골방미학자에 대해서 피해의식을 가질 수 있고 이의신청을 하는 것은 본인의 권리이겠으나 자신에게 비판적인 사람을 아무 근거도 없이 '보수논객'으로 적시했다는 것은 좀 웃기다"라고 비꼬았다.

이에 진중권 전 동양대 교수는 자신의 페이스북을 통해 이 대표의 게시글을 공유하며 "수구기득권 민주당 사람들은 아직도 자기들이 '진보'라고 착각하는 것 같다"며 "이런 걸 메코네상스, 즉 '오인'이라고 부른다"고 비판했다.

앞서 민주당 선거대책본부 현안대응 태스크포스(TF)는 지난 8일 이 후보가 성남시장 재임 시절 조직 폭력배와 관계가 있었다는 의혹 등을 전한 6개사 기사에 대해 중앙선관위 산하 인터넷선거보도 심의위원회에 이의신청했다.

