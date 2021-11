경영 한파 시멘트업계, 지역사회와의 상생은 '훈훈'

매년 250억원 규모 기금, 지역주민에 직접 지원, 11월 지역별 기금관리위원회 발족

지역주민 "향토기업 역할 충실히 수행, 지역과의 상생발전 노력 환영"

"석회석에 500억원 이상 지역자원시설세 납부, 사용처와 용도도 몰라"

[아시아경제 김종화 기자] 최근 요소수 대란과 국제 유연탄 가격 폭등으로 곤경에 처한 시멘트업계가 경영한파를 딛고 지역사회와의 지속적 상생발전을 위한 기금 조성을 마무리했다.

조성된 기금은 지난 2월 국내 7개 시멘트업계 대표이사와 시멘트공장 지역 국회의원 4명이 참여한 가운데 체결한 '지역사회공헌 확대를 위한 시멘트업계의 자발적 기금조성 협약'의 후속조치에 따른 것이다. 시멘트업계가 매년 250억원 규모의 사회공헌기금을 조성하고, 지역주민에게 직접 지원함으로써 시멘트공장 지역주민이 상생을 체감할 수 있도록 하기 위함이다.

시멘트업계의 사회공헌기금 조성에 대해 해당 지역주민들도 "오랜 기간 지역과 함께 해 온 향토기업으로서의 역할을 충실히 수행하고 있다"면서 "또 지역과의 훈훈한 상생발전 노력에 대해서는 환영한다"고 밝혔다.

시멘트업계가 조성한 사회공헌기금은 투명성과 지속성을 확보하기 위해 제3자인 한국생산성본부(KPC)가 주관하는 기금통장에 보관된다. 각 지역별 기금관리위원회 출범이 모두 마무리되면 해당 지역의 기금관리위원회가 필요로 하는 곳에 적절히 지원할 수 있도록 지원하고, 감독하게 된다.

시멘트업계는 지역여론이 우선 반영된 체계적이고 지속적인 사회공헌활동을 위해 지자체 관계자와 주민대표 등이 참여하는 지역별 기금관리위원회를 출범시켰다. 이미 강원 동해, 강릉기금관리위원회가 출범했으며, 나머지 삼척, 영월, 충북 단양, 제천 등 4개지역도 11월 중으로 발족할 계획이다.

시멘트업계의 사회공헌기금 조성은 지난 7년 동안 강원도와 충북도 등에서 추진해 온 세금, 즉 지역자원시설세 입법과 법제화가 아닌 자발적인 조성이라는 데 의미가 있다. 시멘트업계와 지역주민이 논의해 지역주민이 필요로 하는 곳에 직접 지원하겠다는 시멘트업계의 의지에 지역 국회의원들도 공감하면서 추진력을 얻었다.

특히 KPC가 기금 사용을 지원·감독하게 되면서 지역사회공헌 활동이 보다 더 투명하게, 지속가능해지면서 지역주민의 만족도를 크게 높일 것으로 기대된다.

한국시멘트협회 관계자는 "지난 2월 250억원 규모의 자율적 기금조성 협약 체결 후 확보한 기금으로 적기적소에 적절히 지원해 지역과 주민의 삶의 질을 높이는데 많은 노력을 기울여 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 시멘트업계는 매년 250억원 규모의 사회공헌기금을 조성하고 있음에도 국회에서 시멘트 생산에 대한 지역자원시설세(일명 시멘트세) 재입법을 추진하는데 대해 강하게 반발하고 있다. 업계는 "국회에서 지역자원시설세를 신설해 시멘트공장과 관련 없는 지역까지 지원을 확대하려는 것은 어불성설"이라는 입장이다.

시멘트협회 관계자는 "20년이 넘도록 시멘트 원료인 석회석에 500억원 이상의 지역자원시설세를 납부해왔지만, 정확한 사용처와 용도를 모르는 것은 물론, 지역주민들도 수혜를 체감하지 못하고 있다"면서 "또 다시 시멘트 생산에 매년 250억원~500억원의 지역자원시설세를 과세하겠다는 것은 도저히 용납할 수 없다"고 분노했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr