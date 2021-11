시도지사協, '한반도 평화 경제 청년 아이디어' 최종 발표회 개최

'대한민국 청년 평화경제 오픈랩 프로젝트'

17일 6개 팀 선발‥ 사업화 지원금 차등 지급

[아시아경제 라영철 기자] 청년들과 함께 한반도 평화경제에 대한 해법을 모색하는 '대한민국 청년 평화경제 오픈랩 프로젝트' 최종발표회가 오는 17일 동대문디자인플라자 서울-온에서 개최한다.

경기도는 "대한민국시도지사협의회 공동으로 평화경제 및 남북 교류협력에 관심 있는 청년들과 남북한의 지속 가능한 발전, 항구적 평화정착에 기여할 미래 의제와 아이디어를 발굴, 실행하는 데 목적이 있다"며 이같이 전했다.

도에 따르면, 지난 6~7월 청년들의 아이디어를 모으는 상상공모전을 열어 IT·4차 산업, 공정여행, 국제개발, 문화예술, 북한·도시개발, 사회적 경제 분야 등 총 551개의 아이디어를 발굴했다.

이 가운데 우수 아이디어 51개 팀을 선발, 전문 퍼실리테이터와 남북 및 창업전문가 등이 참여하는 오픈 테이블을 통해 아이디어 심화과정을 거쳐 최종 6개 팀을 무순위 선발했다.

선발팀은 ▲다가치(남북한 일상문화를 체험하는 평화 다과) ▲데프누리(남북 농인을 위한 남북 수어 여행 회화 책) ▲메타바인드(메타버스 속에서 연결되는 서울to평양) ▲으능정이 브루어리(북한식 가양주(酒) 주조를 통한 전통문화 계승) ▲평화티콘(이모티콘으로 만나는 평화통일) ▲하울림(우리 집에서 즐기는 북한식 밀 키트) 등 6개 팀이다.

이들 팀에는 아이디어를 실현시킬 수 있는 사업개발비 300만 원과 각 분야 전문가 컨설팅을 통해 사업을 구체화할 수 있는 기회를 제공했다.

최종 발표회에서 6개 팀이 각각 구상한 평화경제 실현 아이디어와 사업화 과정, 시제품 등 그간의 경과 및 성과 등을 발표하며, 각 분야 전문가 평가를 통해 최종 순위를 결정한다.

순위에 따라 대상 1개 팀 500만 원, 최우수상 1개 팀 300만 원, 우수 상 2개 팀 200만 원, 장려상 2개 팀 150만 원 등 총 1500만 원의 사업개발비를 지원한다.

도 관계자는 "이번 프로젝트를 통해 평화와 통일에 대한 청년들의 공감을 확대하고, 남북교류 및 평화경제에 대한 국민 관심이 높아지길 기대한다"고 말했다.

'대한민국 청년 평화경제 오픈랩 프로젝트 최종발표회'는 온·오프라인으로 진행하며, 오후 2시부터 '대한민국시도지사협의회' 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.

