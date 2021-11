허경영 "결혼하면 1억원, 출산하면 5000만원…'허토피아' 만들겠다"

"돈 때문에 억울함이 없는 세상 만들겠다"



[아시아경제 박현주 기자] 제20대 대선에 출마한 허경영 국가혁명당 대표가 '돈 때문에 억울함이 없는 세상'을 만들겠다며 "허토피아를 만들겠다"고 밝혔다.

14일 허 대표는 자신의 페이스북에 글을 올려 "여러분은 곧 허토피아(허경영+유토피아)에서 살게 됩니다"라고 말했다.

그가 함께 올린 사진에는 '허토피아. 국민배당금 월 150만원. 결혼수당 1억원. 출산수당 5000만원. 돈 때문에 억울함이 없는 세상'이라는 내용이 적혔다.

허 대표는 "여야가 모두 한통속이란 것을 깨닫고 허경영을 알아보기만 하면 끝"이라며 "재원 마련 방안? 충분하다. 허경영은 다 계획이 있다"고 주장했다.

한편 이날 각종 온라인 커뮤니티에는 지난 주말 허 대표의 투표 독려 전화를 받았다는 인증글이 쏟아졌다. 누리꾼들에 따르면, 허 대표는 시민들에게 전화를 걸어 "안녕하십니까. 허경영 대통령 후보입니다. 코로나로 얼마나 힘드십니까. 대한민국 미래를 바꾸기 위한 첫 걸음은 용기 있는 투표입니다. 허경영 대통령 후보였습니다. 감사합니다"라는 내용을 전달한 것으로 알려졌다.

누리꾼들의 통화 인증 글이 늘어나자 허 대표는 관련 기사를 자신의 페이스북에 소개하며 "허경영 전화 받았죠. 투표권은 국민의 소중한 권리입니다"라고 화답했다.

일각에서는 투표 독려 전화가 불법이라는 지적도 나왔다. 그러나 중앙선거관리위원회는 한 언론과의 인터뷰를 통해 "특정 후보나 정당을 지지해 달라는 것이 아니라 투표를 독려하는 내용이라면 누구나 전화를 할 수 있다"는 입장을 밝힌 바 있다.

